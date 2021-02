Jongerenwerkers Wij Ten Boer helpen bij noodopvang

Kim Aarts en Nikki Huisman, jongerenwerkers van WIJ Ten Boer, hebben de afgelopen weken meegeholpen in de noodopvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen in het Kindcentrum in Ten Boer.

Volgens de dames was het eerst de bedoeling dat de jongerenwerkers alleen met de oudere kinderen zouden werken, maar na overleg met de schoolleiding werd besloten dat ze elke week ook met de jongere kinderen een activiteit doen. Op woensdag verzorgen ze een creatieve activiteit voor de kinderen en op vrijdag wordt er een spel met de kinderen gespeeld.

Door de extra hulp van de jongerenwerkers, hadden de onderwijzers op de school het minder druk. Iets waar directeur Ellen Meijer van c.b.s. ‘De Fontein erg blij mee is: “Het breekt de dag voor de kinderen en het geeft de collega’s die de noodopvang verzorgen wat extra ruimte om dingen in orde te maken en het thuiswerk te organiseren.”