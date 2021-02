Jaar onvoorwaardelijke celstraf voor inbreker en overvallen uit Stad

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 38-jarige man uit Groningen is maandag door rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden (waarvan 18 voorwaardelijk) voor het plegen van een reeks inbraken. Het voorwaardelijke deel van de celstraf wordt uitgevoerd als de man zich niet laat behandelen in een verslavingskliniek.

De man pleegde in oktober 2019 enkele inbraken in horecagelegenheden in de Stad. Ook stal de man een tas uit de auto van een vrouw bij een tankstation aan de Europaweg. Daarbij bedreigde hij de eigenaresse

De man, die lijdt aan een verstandelijke beperking en een alcoholverslaving, is geen onbekende van de politie. Sinds 1 oktober 2014 staat de man al op de veelplegerslijst van de politie en de gemeente. De man moet zich daarom laten behandelen bij VNN.