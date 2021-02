Is de dikke boom van Kardinge de dikste?

nieuws

foto: Arnold Voerman

Wat is de dikste boom van Groningen? In Kardinge staat er een met een omtrek van bijna acht meter, maar er zijn twijfels.



‘Is dit de dikste boom van de stad en misschien van provincie? Omtrek van deze wilg bij de Noordermolen in natuurgebied Kardinge is ca 7,90m op 1 meter hoogte. Of is dit een meerstammige boom?’, vraagt Mirjam Aalfs zich af.

Er is een site die monumentale bomen in de gaten houdt. De dikste boom van Groningen op deze site heeft een omtrek van bijna zeven meter. In in de top 10 van de provincie Groningen staan geen bomen uit de stad. En meerstammige bomen zijn niet in deze lijst opgenomen.

Waarom er geen overzicht is van de dikste meerstammige bomen wordt niet direct duidelijk. Het blijft dus gissen of de wilg bij Kardinge de dikste is, maar dik is ie.

