Invaller Abraham bezorgt FC Groningen met eerste treffer de zege op Fortuna Sittard

sport

Foto FC Groningen.nl Paulos Abraham

FC Groningen heeft zondagmiddag in eigen huis goede zaken gedaan tegen Fortuna Sittard. Paulos Abraham was, met zijn eerste treffer in dienst van FC Groningen, de matchwinnaar: 1-0.

In de beginfase van de wedstrijd was Fortuna de bovenliggende partij en creëerden de Limburgers meerdere mogelijkheden. Nadat het offensief van de ‘Zitterders’ was gaan liggen, kwam FC Groningen meer aan voetballen toe. In de laatste minuten van de eerste helft viel spits Jürgen Strand Larsen uit met een blessure. De jonge Noor greep met een verbeten gezicht naar zijn knie en kon de wedstrijd na rust niet meer voortzetten.

Dit betekende een invalbeurt voor Paulos Abraham. De aankoop had maar vijf minuten nodig in het tweede bedrijf om de score te openen. Op aangeven van Tomas Suslov kon de aanvaller de bal achter doelman Koselev krullen. Zo maakte de Zweed zijn eerste doelpunt in dienst van de Trots van het Noorden: 1-0. In de tachtigste minuut dacht Abraham stijlvol zijn tweede treffer gemaakt te hebben van afstand, echter greep de VAR in wegens buitenspel voor Da Cruz in de aanval. Zo bleef de stand na negentig minuten voetbal: 1-0.

FC Groningen doet zeer goede zaken in de Eredivisie en loopt uit op concurrenten FC Twente en FC Utrecht. Zo blijft FC Groningen nog steviger op de zesde plaats. Komende zondag speelt de ploeg van Danny Buijs om 12:15 een uitwedstrijd bij Ajax.