Inge van Calker heeft een nieuwe single getiteld ‘I won’t let you down’. Verleden week is de single uitgekomen, woensdag volgde de videoclip.

De opnames waren in een oud schoolgebouw in Wehe-den Hoorn. Normaal huurt Inge van Calker een externe partij in om de video te maken. Maar nu besloot ze om zelf de videoproductie te doen.