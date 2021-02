“In september weer fysiek onderwijs op de RuG? Geen idee waar dat vandaan komt”

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Kijkers van het televisieprogramma EenVandaag kregen maandagavond in de uitzending te horen dat het Groningse onderwijs erop mikt dat er vanaf september weer fysiek onderwijs aangeboden kan worden. Bij de Rijksuniversiteit hebben ze echter geen idee waar die uitspraak vandaan komt.

In de uitzending ging het over jongeren wat zij nu kunnen doen om hun vrijheid terug te krijgen. Daarin kwam onder andere de Rijksuniversiteit Groningen aan het woord. “De Groningse universiteit en hogeschool hopen in september weer fysiek onderwijs te kunnen geven”, was als afsluitende zin van de reportage te horen. Woordvoerder Riepko Buikema van de Rijksuniversiteit distantieert zich van die woorden. “Het was een prima reportage alleen van die laatste woorden ben ik net zo verbaasd als dat jij dat bent. We weten het gewoon niet. We kunnen dat nu echt nog niet zeggen.”

Volgens Buikema wil men graag weer terug naar een normale situatie. “Iedereen wil graag weer fysiek onderwijs. Maar we weten niet hoe het de komende maanden zich gaat ontwikkelen. Hoe verloopt de verspreiding van het virus, en hoe snel kan iedereen gevaccineerd worden? Begrijp me goed, we hopen dat we heel snel weer fysiek onderwijs aan kunnen bieden. Maar om nu te zeggen dat dit in september weer mogelijk is, daar staan wij nu op dit moment als Rijksuniversiteit niet achter.”