“In het weekend strenge vorst daarna wordt het mogelijk minder koud”

nieuws

Na komend weekend zou het wellicht wel eens minder koud kunnen gaan worden. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon”, vertelt Kamphuis. “De maximumtemperatuur komt uit op -1 graad en er waait een zwakke of hooguit matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 2 of 3. In de nacht naar donderdag krijgen we te maken met strenge vorst waarbij de minimumtemperatuur op -10 of -12 graden uit komt.”

“Donderdag is het zonnig en rustig winterweer bij -2 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar vrijdag vriest het 12 graden. In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur tot ongeveer -15 graden. Ook overdag is het dan koud met -5 graden. Wel is het rustig en zonnig weer. Na het weekend wordt het waarschijnlijk minder koud.”