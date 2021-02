“In de nanacht eerste sneeuw in Groningen, winter lijkt lang aan te houden”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De verwachting is dat het sneeuwgebied Groningen in de nanacht of in de vroege zondagochtend gaat bereiken. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis. De voorspelling is in het begin van zaterdagavond opgemaakt.

In Groningen dook de temperatuur in het begin van de avond onder het vriespunt. “In de nacht naar zondag gaat het 4 of 5 graden vriezen. Ondertussen zien we ook dat een gebied met sneeuw vanuit het zuiden onze provincie binnen komt. In de nanacht of in de vroege zondagochtend kunnen de eerste vlokjes gaan vallen. Ondertussen staat er een krachtige en soms harde wind uit het oosten tot noordoosten waardoor het erg koud en guur aanvoelt.”

Gevoelstemperatuur is zondag uitzonderlijk koud

“Zondagochtend schuift de band met sneeuw over ons gebied en komt het net ten noorden van de stad tot stilstand. Er zullen perioden met lichte sneeuw zijn, maar ook enkele droge perioden. In de loop van de middag lijkt de neerslagzone wat te gaan activeren als er een portie koudere lucht vanuit Duitsland opdringt. Het systeem trekt dan nog wat verder noordwaarts. Samen met een krachtige tot harde wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 6 tot 7, is er kans op sneeuwjacht. Ook is het uitzonderlijk koud met een gevoelstemperatuur van rond de -15 graden.”

Later in de week strenge vorst

“In de avond blijft de kans op sneeuw eerst aanwezig maar later wordt het vanuit het noordoosten droog. In de nacht naar maandag vriest het 7 graden waarbij er nog altijd een ijzige wind staat. Ook in de werkweek blijft het zowel overdag als in de nachten vriezen. In de nachten hebben we eerst te maken met matige vorst later met strenge vorst met kwikstanden tussen de -7 en -12 graden. Overdag ligt de maximumtemperatuur op -3 tot -6 graden. In de week gaat de wind geleidelijk aan wat liggen en gaat zo nu en dan de zon ook wat schijnen.”

Winter van de lange adem?

“Hoe het daarna komt? De dooiaanval die tijdens het volgende weekend wordt ingezet lijkt te gaan mislukken. Een nieuw hogedrukgebied zou de winter dan wel eens een doorstart kunnen geven. Het zou zo maar kunnen dat dit een winter van de lange adem gaat worden.”