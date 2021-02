“In de middag nieuw sneeuwgebied met matige sneeuwval, later in de week strenge vorst”

nieuws

De verwachting is dat in de middag een nieuw sneeuwgebied Groningen gaat bereiken waarbij matige sneeuwval mogelijk is. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Het is zondag een ongewone dag”, vertelt Kamphuis. “Een ijskoude wind, temperaturen die de hele dag rond de -5 graden liggen en lichte sneeuw bepalen het weerbeeld. Later in de middag activeert het sneeuwgebied en kan het af en toe matig gaan sneeuwen. De noordoostenwind is vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. In de nacht naar maandag neemt de wind iets af en later in de nacht wordt het droger. De minimumtemperatuur komt rond de -7 graden te liggen.”

“Maandag neemt in de loop van de dag de wind verder af, windkracht 3 tot 5. Het is bewolkt maar het blijft wel droog. De temperatuur ligt rond de -4 graden. In de nacht naar dinsdag gaat streng vriezen, -9 tot -11 graden. Vanaf dinsdag wordt het een stuk vriendelijker. De wind houdt zich in de rest van de week op de vlakte en de zon laat zich steeds vaker zien. De nachttemperaturen komen wel steeds lager te liggen. Dankzij het naderbij komen van een hogedrukgebied vanaf Noorwegen krijgen we te maken met helder weer en rustige nachten waarbij de vorst zich gaat verscherpen. In de nachten krijgen we te maken met temperaturen van -12 tot -15 graden. Zeer strenge vorst is ook niet ondenkbaar. Tijdens het volgende weekend is de kans groot dat het droge en ijskoude winterweer aanhoudt.”