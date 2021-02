“Ik kijk uit naar het moment dat ik de leerlingen weer in de ogen kan kijken”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Verheugde reacties dinsdagavond op het Willem Lodewijk Gymnasium. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) maakte eerder in de avond bekend dat het voortgezet onderwijs de deuren weer voorzichtig mag gaan openen.

“Ja, ik ben heel blij”, vertelt docent Michaël Kruiper van het WLG. “Ik ben zelf mentor van een brugklas en ik verheug me op het moment dat ik de leerlingen weer in de ogen kan kijken. Het blijft natuurlijk voorlopig allemaal nog wat gekunsteld, maar er is weer wat mogelijk en daar ben ik blij mee.” De school heeft zich de afgelopen periode ook al wat voorbereidt. “We hadden al een scenario klaar liggen. We hebben voor de start van Krokusvakantie de ouders van de leerlingen een brief gestuurd dat er wellicht van begin maart weer fysiek onderwijs mogelijk zou zijn, en dat we daar een plan voor bedacht hadden.”

In de ochtend digitaal, in de middag fysiek

Het plan richt zich op de eerste 2,5 week na de vakantie. “Online onderwijs blijft in dat plan belangrijk omdat we daar niet zo maar vanaf kunnen stappen, ook omdat we er een goed systeem voor bedacht hebben. In de eerste week na de vakantie betekent het dat leerlingen in de ochtend digitaal les krijgen, in de middag komt er iedere dag een bepaalde jaarlaag voor een fysieke les naar school. Op de maandag zijn dit bijvoorbeeld alle eerste klassen, op dinsdag alle tweede klassen, enzovoort. Die fysieke bijeenkomst bestaan uit een mentorles en aanvullend uit twee zelfgekozen lessen.”

Toetsperiode

Volgens Kruiper volgt na de eerste week een toetsperiode. “Daar hebben we een heel ingewikkeld rooster voor bedacht waarbij de uitkomst is dat we dat allemaal zo veilig mogelijk fysiek kunnen organiseren. Wat er daarna gaat gebeuren, daar gaan we ons de komende periode op beraden.”