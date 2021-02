“Ik ben ontzettend blij dat ik weer rijlessen kan gaan geven”

nieuws

Foto: Hans Slager / Hans Slager Rijschool

De opluchting is groot bij Hans Slager Rijschool in Ten Boer. Dinsdagavond maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat de contactberoepen vanaf volgende week woensdag weer van start mogen, waaronder de autorijscholen.

“Ik vind het geweldig, ik ben echt super blij”, vertelt Slager. “Het gerucht zoemde de afgelopen dagen natuurlijk al rond dat er wat ruimte zou komen voor de contactberoepen maar je bent dan voor een persconferentie begint toch wat gespannen. Zou Rutte het echt gaan zeggen? Dus ik zat om 19.00 uur trouw voor de televisie, zoals ik dat bij elke persconferentie doe, en ja, hij zei het. Dit is echt heel mooi.”

Lessen inplannen

Doordat de versoepeling al in de lucht hing kwamen er de afgelopen dagen al heel wat berichten binnen bij de rijschoolhouder van mensen die graag een les wilden inplannen. “Je moet je voorstellen dat we ruim twee maanden dicht zijn geweest. Dus als de geruchten dan op gang komen dan wordt er flink ingeplanned en zit ik al snel vol. Uiteraard vind ik dat helemaal geen probleem, maar het moet ook niet zo zijn dat ik mij over de kop moet gaan werken. Het zijn tenslotte niet alleen de leerlingen die ik had, maar in de tussentijd is er ook een grote groep die een leeftijd bereikt heeft dat ze ook rijlessen mogen gaan nemen. Die zullen zich de komende tijd ook gaan melden.”

“Belangrijk om je aan de basisregels te houden”

Drie weken geleden liet Slager nog aan OOG Tv weten het somber in te zien omdat financiële ondersteuning uit bleef. “Op dat vlak kreeg ik deze week positief nieuws. Vorige week heb ik alsnog een aanvraag kunnen doen en deze week is het geld over het eerste kwartaal binnen gekomen. Dus dat is echt super mooi nieuws. En nu hopen dat het zo blijft. Meneer Rutte liet het tijdens de persconferentie heel duidelijk weten, dat we ons absoluut moeten gaan houden aan de basisregels. Daar wil ik me wel bij aansluiten, dat het heel belangrijk is dat we ons daar aan houden. Want ik wil niet weer een nieuwe sluiting.”