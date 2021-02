IJsbaan Ten Boer wil wel open, maar de verlichting is stuk

nieuws

Foto: Website IJsvereniging Kaakheem Ten Boer

Koning Winter slaat vanaf dit weekeinde hard toe. De ijsbaan in Ten Boer hoopt daarom volgende week open te gaan, maar er is wel een probleem. De verlichting is kapot.

“Bij de aanleg van het kindcentrum in Ten Boer is de verlichting stuk gegaan”, legt Sipke Baas, bestuurslid van ijsvereniging Kaakheem uit. “Dat is nog niet gerepareerd door de gemeente. Dat betekent dat we tegen zes uur dicht moeten gaan”.

De opening van de ijsbaan is ook afhankelijk van de sneeuw die er gaat vallen. “Als er veel sneeuw op het ijs komt, dan wordt het moeilijk om een goede ijsbaan aan te leggen”, zegt Baas. “Maandagmorgen komen we bij elkaar en dan bekijken we wat er mogelijk is”.