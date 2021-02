IJsbaan Ten Boer: “We kunnen al 60 nieuwe leden verwelkomen”

nieuws

Foto: Website IJsvereniging Kaakheem Ten Boer

IJsvereniging Kaakheem in Ten Boer is in haar nopjes. Door het winterweer hebben zich de afgelopen dagen al 60 nieuwe leden aangemeld.

“De afgelopen jaren was Koning Winter de grote afwezige in ons land”, vertelt voorzitter Reender Bouwman van de ijsvereniging. “De laatste keer dat we open konden was volgens mij in 2018, maar dat stelde toen niet zo heel veel voor. Op een gegeven moment ga je de gevolgen merken. Je kunt niet open, er kan niet geschaatst worden, mensen haken af en de inkomsten lopen terug. Nu hebben we eindelijk weer eens winter in het land en hebben we de afgelopen dagen al 60 nieuwe leden kunnen verwelkomen. Dat is voor ons echt prachtig nieuws!”

Kaiserwetter

De ijsbaan in het dorp ging afgelopen week open. “Ik moet eerlijk zeggen dat de kwaliteit van het ijs niet goed is. Dat komt door de sneeuw van vorige week. Dan krijg je sneeuwijs. Eigenlijk had het andersom gemoeten. Eerst ijs en dan sneeuw.” De ijsbaan is zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur geopend. “Je ziet dat iedereen gewoon heel blij is. Het is prachtig weer, eigenlijk Kaiserwetter.”

Schaatsen op Damsterdiep

Wel ziet Bouwman dat het zaterdag wat rustiger wordt. “Ik woon aan het Damsterdiep en ik zie dat daar de schaatsers nu ook de eerste schreden zetten. Zo gaat het hè? Bij een vorstperiode begint het op de ijsbaan en daarna komen de sloten, kanalen en plassen in het vizier. Ik vraag me overigens wel af of het vertrouwd is want het Damsterdiep lag gisteren nog gedeeltelijk open waarbij de eenden in het water zwommen.” Ook zondag is de ijsbaan nog open. “Wel is het alleen voor leden. Mensen die lid willen worden kunnen dit bij de ingang aangeven, de betaling volgt dan later. En daarna lijkt de winter op haar retour te gaan. Of dat jammer is? Ik denk dat na een week ijs we het ook wel weer gehad hebben.”