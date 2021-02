IJsbaan Garmerwolde gaat woensdag open: “Maar alleen voor leden”

nieuws

Foto: Vincent Baas via WikiMedia Commons (CC 3.0)

IJsbaan Garmerwolde gaat woensdag voor de eerste keer dit winterseizoen open. Volgens Ria Tops van ijsvereniging Presto is men opgetogen en verheugd.

Hoi Ria! Wat kunnen we woensdag verwachten?

“De bedoeling is dat we woensdagmiddag om 13.30 uur open gaan. Om 17.00 uur gaan we weer dicht. Vanwege de coronamaatregelen hebben we besloten dat alleen abonnementhouders terecht kunnen. Dus mensen die niet lid zijn van ons, die kunnen niet terecht. Aanvankelijk wilden we ook in de ochtend open, maar ik heb begrepen dat we ons eerst op alleen de middag willen richten.”

Hoe is de kwaliteit van het ijs?

“Ik zou nu heel graag willen zeggen dat het fantastisch is, maar dat is helaas niet zo. Vrijwilligers van de vereniging hebben de afgelopen dagen keihard gewerkt om er het beste van te maken, maar de sneeuw is funest geweest. Vrijdag, toen we de vorstberichten hoorden, hebben we onze baan onder water gezet. Al snel lag het dicht. De afgelopen dag hebben we door water op de baan te sproeien de ijskwaliteit proberen te verbeteren, maar de kwaliteit blijft niet al te best.”

Jullie zijn één van de eerste ijsbanen in de provincie die open gaat. Wat is jullie geheim?

“De ijsbaan van ons bestaat uit een heel klein laagje water. Dit kan snel bevriezen. Als je er morgen doorheen zou zakken dan zou je ook alleen natte voeten krijgen. Dus daarom kunnen wij snel open. En natuurlijk ook dankzij de inzet van alle vrijwilligers en betrokkenen die heel hard werken om er hier wat moois van te maken.”

Ik hoor volgens mij een heel blij iemand …

“Haha. Ja! Dit is toch prachtig? De afgelopen winters zijn we niet zo goed bedeeld door Koning Winter. Dat het nu weer kan, dat maakt ons heel blij. Wij zijn van plan om er prachtige dagen van te gaan maken waar we volop van gaan genieten.”

De ijsbaan in Garmerwolde is te vinden aan de W.F. Hildebrandstraat.