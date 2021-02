IJsbaan Aduard: “We hebben prachtige dagen gehad, en kunnen 60 nieuwe leden verwelkomen”

nieuws

Foto: Rutger Loer

De ijsbaanvereniging in Aduard kijkt met grote tevredenheid terug op de afgelopen dagen. Voorzitter Jacob Kraima zegt genoten te hebben.

Hoi Jacob! Hoe is het de afgelopen dagen gegaan?

“Het was een groot succes. Donderdagmiddag ging de baan open voor de kinderen en in de avond waren de volwassenen welkom. Vrijdag hebben we de baan gesloten gehouden zodat het ijs de tijd en de ruimte kreeg om te groeien. Gisteren en vandaag zijn we weer open gegaan en het was echt prachtig. Ik heb zoveel stralende mensen gezien die aan het genieten waren. Ook de verkoop van chocolademelk ging heel goed. Woensdag kregen we te horen dat de verkoop van koek en zopie was toegestaan. Dus we hebben een kraampje opgebouwd. Afgelopen dagen bleek dat de mensen die daar stonden te verkopen het wat koud hadden dus hebben we schermpjes aangebracht en een kacheltje geïnstalleerd.”

Woensdagavond sprak ik je ook en toen maakte je je wat zorgen om de coronamaatregelen …

“Ja, daar maakte ik mij inderdaad wat zorgen om. Als vereniging kun je het allemaal heel goed voorbereiden maar uitendelijk ben je afhankelijk van de mensen die het moeten doen. En ik moet echt iedereen een groot compliment geven. De mensen hielden zich keurig aan de afstandsregels. We hebben ook geen enkele keer hoeven waarschuwen. Dus ik ben gewoon heel trots.”

Tekst gaat verder onder de foto





De ijsbaan wordt met een machine schoongeveegd. Foto: Rutger Loer

De afgelopen jaren zijn we niet rijk bedeeld door Koning Winter. Leden lopen dan ook weg. Hebben jullie de afgelopen dagen ook nieuwe leden kunnen verwelkomen?

“Jazeker. Ik weet niet precies de actuele stand maar bij de laatste update ging het om 60 nieuwe leden. Daar zijn we heel blij mee. Het gaat voornamelijk om nieuwe leden uit het dorp zelf maar ze komen ook uit de directe omgeving en zelfs uit de stad Groningen. En 60 is ook behoorlijk wat. We hadden voor deze winterperiode 350 leden op papier staan. Dus dat betekent een flinke groei.”

De dooi is inmiddels ingevallen. Ik merk aan alles dat jullie dat jammer vinden …

“Ja, dit had van mij nog wel even mogen duren. We wilden morgenochtend de schoolkinderen nog langs laten komen om hen in groepjes te laten schaatsen. Maar dat gaat niet. Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven en ik heb zelfs begrepen dat de scholen dicht blijven. Dus ja. Nee, deze winter had van mij nog wel even mogen blijven.”

En het zou ook zo maar kunnen zijn dat dit de laatste winterperiode is geweest waarin je voorzitter bent van de ijsvereniging in Aduard …

“Haha, ja. Klopt. Dit is mijn laatste seizoen als voorzitter. Na 12 jaar vind ik het mooi geweest. Daarmee bedoel ik dat ik het nog steeds prachtig vind maar op een gegeven moment dan moet je het stokje overdragen. Mijn opvolger heeft prachtige plannen waar ik alle vertrouwen in heb. Toen ik 12 jaar geleden begon had ik ook allerlei plannen. Nu ik alles bereikt heb wat ik wilde bereiken is het moment daar om mijn opvolger de ruimte te geven. Overigens is het niet zo dat ik helemaal stop, ik zal actief blijven als vrijwilliger bij de ijsbaan. En wat zou het prachtig zijn als we volgend jaar nog een betere en langere winter krijgen dan wat we nu gehad hebben. Ik kijk er nu al naar uit.”





De ijsbaan ligt er glanzend bij maar ondanks dat zal de dooi ook hier de aanval inzetten. Foto: Rutger Loer