IJsbaan Aduard donderdag open: “IJs was niet al te best maar Moeder Natuur heeft geholpen”

Foto: Rutger Loer

De ijsbaan in Aduard gaat donderdag voor het eerst deze winterperiode open. Voorzitter Jacob Kraima van de vereniging is blij maar maakt zich ook wat zorgen.

Hoi Jacob! Blij en wat zorgen dus?

“Ja, het is allereerst prachtig voor de kinderen dat ze morgen bij ons kunnen schaatsen. Maar ik heb ook wel wat zorgen. We hebben ons de afgelopen dagen zo goed mogelijk proberen voor te bereiden met betrekking tot de coronamaatregelen. Ik hoop dat iedereen zich morgen en de komende dagen aan de regels houdt, dat iedereen afstand houdt en dat als men zich niet helemaal fit voelt gewoon thuis blijft. Want dat is het hè? Als vereniging kun je je ontzettend goed voorbereiden, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten doen.”

Heel veel ijsverenigingen kiezen er voor om alleen leden toe te laten. Hoe is dat bij jullie?

“In principe is het alleen voor leden maar ook mensen die lid willen worden zijn welkom. Wel noteren we van iedereen de naam en adresgegevens. Mocht dat morgen goed gaan, of mocht blijken dat we toch genoeg ruimte over hebben dan kunnen we eventueel de ‘losse verkoop’ opstarten, maar dat is echt puur afhankelijk van het moment. We hebben namelijk best wel een grote ijsbaan van 250 meter in de lengte en 40 meter in de breedte.”

En dan de vraag der vragen … hoe is de kwaliteit van het ijs?

“Die was in eerste instantie bar slecht. Vanochtend ben ik opnieuw even gaan kijken en toen viel het mij toch ontzettend mee. Hoe dat kan? Wij hebben er niks aan gedaan. Dit is aan Moeder Natuur te danken. Waarschijnlijk is er op de bovenlaag wat smelt ontstaan en is dit opnieuw bevroren. Dus de ijslaag is wat verbeterd maar het is nog wel bobbelig.”

De ijsbaan van Aduard tijdens een eerdere winter. Foto: Rutger Loer

En jullie trekken ook steeds meer schaatsers uit de stad hè?

“Klopt. We hebben verschillende gezinnen uit de nieuwbouwwijken Gravenburg en Reitdiep die bij ons lid zijn geworden. Dus dat is super leuk!”

Hoe gaat de dag er donderdag precies uit zien?

“Om 14.30 uur doen we de baan open voor kinderen en tieners tot 17 jaar. Om 17.30 uur sluiten we de baan. In de avond zijn we dan van plan om opnieuw open te gaan, dan voor de volwassenen. De bedoeling is dat de deuren om 19.00 uur open gaan tot 20.30 uur. De kantine en kleedkamers zijn gesloten maar we zijn wel van plan om koek en zopie aan te bieden in de vorm van warme chocolademelk. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik hoop dat we een paar prachtige dagen gaan beleven waarbij ik hoop dat iedereen zich aan de regels houdt.”