“Iedereen moet bij Tweede Kamerverkiezingen de mogelijkheid krijgen om per brief te stemmen”

nieuws

Foto: Jasper Tolsma

Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen per brief te stemmen. Dat zegt de Partij voor de Dieren die daarvoor naar de rechter stapt. Dat meldt de NOS.

Met het kort geding wil de partij het briefstemmen mogelijk maken. Wanneer het kort geding dient is nog onbekend. Op dit moment hebben alleen mensen van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om per post te stemmen. De Partij voor de Dieren vindt dit onterecht, en ook vindt men het een vorm van discriminatie. “Deze extra mogelijkheid wordt andere kiezers onthouden”, schrijft de partij die spreekt over een ongerechtvaardigde ongelijkheid.

Volgens de Partij voor de Dieren kan het voor sommige partijen positief uitpakken als alleen 70-plussers mogen briefstemmen.