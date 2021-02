Huren woningen sociale sector niet omhoog wegens coronacrisis

nieuws

De huren van woningen in de sociale sector, met een huur tot 752 euro, gaan dit jaar niet omhoog vanwege de coronacrisis. Dat heeft het kabinet woensdagmiddag besloten.

Het besluit betekent dat de huren van deze woningen per 1 juli niet mogen worden verhoogd. Vorige week werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen van de SP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Deze motie kreeg onverwachts steun van de VVD. Opmerkelijk omdat de VVD bij alle voorgaande voorstellen tegen was. Het is nog onbekend hoe het kabinet het gaat betalen nu de huren niet mogen worden verhoogd. CDA, D66 en de ChristenUnie willen niet dat woningcorporaties deze verminderde inkomsten gaan betalen.

De Woonbond laat in een reactie weten blij te zijn met de huurbevriezing. “Het is goed nieuws voor huurders”, zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. “In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Het is goed dat er nu een begin wordt gemaakt met de reparatie.” De Woonbond liet eerder al weten dat de huurprijzen onder Rutte met 35 procent gestegen zijn.