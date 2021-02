Hulpdiensten hebben flinke moeite om gewonde van ijs te halen bij Kaap Hoorn

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten hebben zaterdagmiddag flink wat moeite moeten doen om een gewond persoon bij Kaap Hoorn van het ijs te halen. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van een ongeluk op het ijs kwam rond 12.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop behalve een ambulance en politie ook de brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Op het ijs is een persoon gewond geraakt”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Het is onbekend hoe dat heeft kunnen gebeuren en het is ook onbekend waar het op het meer gebeurd is. Een omstander liet weten dat het achterop het Hoornsemeer gebeurd is en dat de persoon daarna richting Kaap Hoorn is geschoven. Hoe ze dat gedaan hebben is onbekend.”

Hulpdiensten werden bij Kaap Hoorn geconfronteerd met grote drukte. “Ze wilden via de steiger bij het slachtoffer komen maar het was erg druk op de steiger waardoor de anderhalve meter afstand in het geding kwam.” Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat het er vol stond met mensen. “Zo ongeveer iedereen liep in de weg”, aldus Ten Cate. Uiteindelijk kon het slachtoffer op de vaste wal worden getild. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.