Huismeesters sloopt 95 woningen in Selwerd en bouwt er 283 voor terug

Foto via De Huismeesters

Woningcorporatie De Huismeesters gaat tussen 2022 en 2025 95 woningen slopen in Selwerd. Daar komen 283 nieuwe woningen voor in de plaats, waarvan 141 sociale huurwoningen.

De corporatie en aannemer Heijmans ondertekenden dinsdagochtend een overeenkomst voor het project.

In het plan is plek voor 98 eengezinswoningen en 43 appartementen. De woningen die worden gesloopt, kunnen niet worden verduurzaamd tot energielabel A en worden daarom vervangen. “Wij hebben in Selwerd gekozen voor sloop en nieuwbouw”, vertelt Huismeesters-directeur Sije Holwerda. “Met nieuwbouw willen we een buurt maken met verschillende soorten woningen.”

Volgens aannemer Heijmans gaat het bij de nieuwe woningen om betaalbare en duurzame woningtypes voor één- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen. De woningen worden tussen 2022 en 2025 gebouwd en opgeleverd.