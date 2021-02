Huisarts in Meerstad heeft geen praktijk en rijdt in auto langs patiënten

nieuws

Huisarts Lianne Verbeek van Buuren bij haar auto in de wijk Meerstad. Foto: ingezonden

Het is een concept dat je vrijwel nergens anders in Nederland tegenkomt: een huisarts die geen praktijk heeft maar gewoon op visite komt bij de mensen thuis. In Meerstad wordt het gedaan door huisarts Lianne Verbeek van Buuren.

Hoi Lianne! Hoe ben je op dit bijzondere idee gekomen?

“Afgelopen vrijdag ben ik begonnen als huisarts in Meerstad. In de wijk wordt nog volop gebouwd en daarom heb ik daar nu nog geen praktijk. Om toch de huisartsenzorg te kunnen leveren rijd ik in mijn auto langs de patiënten. Dus geen wachtkamer of spreekkamer, maar gewoon bij de mensen thuis. Dat biedt diverse voordelen.”

Hoe vernieuwend is dit concept?

“Voor zover ik weet wordt dit nergens anders in Nederland op deze manier aangeboden. Het enige concept dat er bij in de buurt komt is dat wat een huisarts in Den Haag aanbiedt. Die bezoekt de mensen op een bakfiets. Voor ingrepen maakt hij gebruik van een hotelkamer die hij dan afhuurt. Dat doe ik niet. Mijn man is ook huisarts en heeft een praktijk aan de Radesingel in Stad. Daar kan ik ook gebruik van maken.”

Je hebt het over diverse voordelen. Ik moet onder andere denken aan de laagdrempeligheid …

“Klopt. Door de mensen thuis te bezoeken is het veel laagdrempeliger omdat je in je eigen omgeving over klachten en dingen kunt praten. Maar het biedt meer voordelen. Als huisarts krijg ik gelijk een inkijkje in iemand zijn leven. Als ik bij iemand thuis kom bij wie ik het advies zou geven om meer te sporten, terwijl ik ondertussen zie dat ze zorg draagt voor vijf kinderen, dan zou ik dat advies niet geven, terwijl ik dat wel gezegd zou hebben als ze alleen bij mij in de spreekkamer had gezeten. Je kunt adequater handelen en ik denk dat het concept ook meer van deze tijd is, in een tijdperk waarin we zo ongeveer alles al online kunnen bestellen.”

Sinds vrijdag ben je actief in de wijk, hoe wordt er tot nu toe gereageerd?

“Ja, heel goed. Vrijdag is de website online gegaan en sindsdien reageren bewoners heel enthousiast. Ik heb ook al diverse aanmeldingen binnen. Ook heb ik al flink wat berichten mogen ontvangen via Facebook en Instagram. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat het een ontzettend goede start is.”

Meer informatie over de huisarts in Meerstad vind je op de website.