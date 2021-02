“Houd alleen sneeuwballengevechten met mensen van je eigen huishouden”

nieuws

Nu Koning Winter voor de deur staat komt de Rijksoverheid met coronaregels hoe je het beste van de winterse omstandigheden kunt genieten. De regels werden zaterdagmiddag op de website gepubliceerd.

Op de pagina staat te lezen dat je onder de huidige regels naar buiten mag met je eigen huishouden, of met één persoon van buiten het huishouden. “Dit betekent dat sneeuwballengevechten alleen met het eigen huishouden mogen. Schaatsen mag ook, met maximaal 1 vriend of vriendin, dus in een groepje van 2 mensen.”

Toertochten en schaatswedstrijden op het ijs zijn verboden. Zelfstandig schaatsen mag wel. Wel is het belangrijk dat je afstand houdt van mensen van buiten je eigen huishouden. Volgens de Rijksoverheid zijn koek en zopie beperkt mogelijk. De Veiligheidsregio Groningen heeft echter vrijdag besloten dat dit in de provincie Groningen niet wordt toegestaan.

Alle regels vind je op deze pagina.