Horecagroningen.nl hangt posters op voor lokale horeca

Stad moet er mee vol komen te hangen. Op elke horecazaak een poster van Horecagroningen.nl om aandacht te vragen voor de lokale horeca, waar je eten kan laten bezorgen of afhalen, terwijl de zaken vanwege de coronacrisis natuurlijk gesloten moeten blijven.



De grote bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd hebben uiteraard alleen hun eigen klanten op de website. Joris van Berkel wil Groningers verleiden om naar Horecagroningen.nl te gaan. “Daar staan alle zaken op, maakt niet uit of ze ook al op Thuisbezorgd staan. Veel zaken staan daar namelijk niet op, maar ze bezorgen wel, of je kan er eten afhalen,” aldus Joris.

Op bezoek bij Eetcafé de Slingerij heeft Joris ook posters mee. “Het is toch goed dat mensen zien dat je zaak in deze tijden nog gewoon open is, en dat je nog wel actief bent, in plaats dat ze echt bij een helemaal dicht café langslopen,” vertelt Johan Weima van de Slingerij. Johan heeft sinds vandaag dus ook een poster op zijn raam.