Horecabranche gaat naar de rechter om heropening af te dwingen

Foto: 112groningen.nl

De Koninklijke Horeca Nederland, de KHN, wil naar de rechter om de heropening van de horeca af te dwingen. Volgens de KHN is het onacceptabel dat cafés en restaurants gesloten moeten blijven. Dat meldt de NOS maandagmiddag.

Behalve het gesloten moeten blijven vindt de KHN het ook onacceptabel dat de branche klaarblijkelijk helemaal achteraan staat als het gaat om versoepelingen. “Horecaondernemers zijn de wanhoop nabij en accepteren de achterstelling niet langer”, aldus de KHN. “De situatie is uitzichtloos en elke hoop op perspectief wordt horecaondernemers keer op keer ontnomen.”

De reactie van de KHN is een indirecte verwijzing naar wat bronnen in Den Haag zondagavond hebben laten weten na het Catshuisberaad. Volgens deze bronnen blijft de avondklok langer van kracht waardoor kleine versoepelingen mogelijk zijn. De horeca wordt hier echter niet genoemd. KHN eist daarom inzage in het onderzoek waarop het kabinet baseert dat er geen versoepelingen mogelijk zijn. “Het is onduidelijk hoe de bewindspersonen tot hun beslissing komen en vooral welke feiten daaraan ten grondslag liggen. Wij wachten niet op een parlementaire enquête, maar wij nemen zelf het initiatief.”