Honderdvijftig meldingen van gevallen schaatsers op meldkamer ambulance

nieuws

Foto: Thijs Huisman - 112groningen.nl

Op de Meldkamer Ambulance Noord-Nederland zijn zaterdag ongeveer 150 meldingen binnengekomen van mensen die het alarmnummer belden vanwege gevallen schaatsers. Dat laat de meldkamer op Twitter weten.

De 150 meldingen zijn afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Zaterdag werd er volop genoten van het winterweer maar desondanks ging dat niet overal goed. Op verschillende plekken moesten hulpdiensten in actie komen waaronder op het Paterswoldsemeer. Daar moest een gewonde schaatser van het ijs worden gehaald. Op de spoedafdeling van het UMCG moesten twaalf mensen behandeld worden met schaatsletsel. In het Martini Ziekenhuis werden in totaal 135 patiënten op de spoed behandeld. Het is onbekend hoeveel schaatsers hier tussen zaten.

Ook op zondag wordt veel drukte verwacht bij de hulpdiensten. De meldkamer roept mensen op om alleen bij potentieel levensbedreigende situaties alarmlijn 112 te bellen. Bij niet levensbedreigende situaties doen mensen er verstandig aan om de Huisartsenpost of Dokterswacht in de regio te bellen.

Meldkamer Ambulance Noord-Nederland heeft gisteren ± 150 meldingen van gevallen schaatsers afgehandeld. Ook vandaag verwachten wij drukte. Bel bij (potentieel) levensbedreigende situaties 112. Niet levensbedreigend: bel Dokterswacht/Huisartsenpost in uw provincie. #schaatsen #ijs pic.twitter.com/v4qQVSVVmJ — Meldkamer Noord-Nederland (@MeldkamerNN) February 14, 2021