“Het voelt steeds zwaarder want het duurt en het duurt, maar het komt goed. Toch?”

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Cafés kregen dinsdagavond op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD) te horen dat ook zij voorlopig nog niet open kunnen. De huidige lockdown wordt tot begin maart verlengd.

“Wat er vanavond gezegd is, was geen verrassing”, vertelt Jules Carels van café Amicitia. “Soms denk ik wel eens, zouden ze dat met opzet doen? Er wordt een persconferentie aangekondigd maar in de dagen voorafgaand lekt eigenlijk alles uit wat er gezegd gaat worden. Bewust lekken om de mensen alvast te laten wennen aan wat er gezegd gaat worden. Ik vind het vreemd. Ondertussen betekent het voor mij dat ik mijn café nog niet kan openen, terwijl ik wel de bodem van de schatkist zie.”

Geen perspectief

In de tussentijd lopen de ergernissen op. “Door de overheid is er een steunpakket beschikbaar gesteld. Maar ik wacht nog altijd op het geld over het vierde kwartaal van 2020. Ik heb nu begrepen dat ik dit in de laatste week van februari krijg overgemaakt. Dan zit je al weer twee maanden in het nieuwe jaar hè? En wat me daarnaast frustreert is het gebrek aan perspectief. Neem nu de persconferentie van vanavond. Heb jij de woorden ‘horeca’, ‘café’ of ‘restaurant’ gehoord? Ik niet. We weten niet waar we aan toe zijn. En dan kan demissionair minister De Jonge mooi iets roepen over een routeplan. We weten inmiddels dat de actualiteit zo’n kaart heel snel in kan halen. We hebben het nu over Britse varianten, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse. Over twee maanden kan er ineens wel weer een andere variant zijn.”

“Nu de stekker er uit trekken gaat me te ver”

Carels probeert het hoofd boven water te houden. “Ik ben wat emotioneler van aard, mijn vrouw is wat zakelijker. Zij heeft vorige week mijn huurbaas een mail gestuurd of er ook iets mogelijk is in de huur. Tot op heden heb ik daar helaas nog geen reactie op mogen ontvangen. Ondertussen probeer ik met leningen het café overeind te houden. Ik heb eerder eens gezegd dat als ik moet lenen, ik ga stoppen. Maar ik heb ondertussen zoveel geld in het café gestopt dat ik nu ook niet de stekker er uit wil trekken. Dat gaat me te ver.”

Crowdfundingsactie

Het contact met de klanten blijft ondertussen goed. “Er wordt veel aan mij gedacht en er zijn zelfs al vaste klanten geweest die een crowdfundingsactie wilden opzetten. Dat heb ik afgewezen. Ik heb geld geleend binnen mijn familie, met goede afspraken, waardoor ik het de komende tijd nog even uit kan zingen. Dat mijn vaste klanten geld willen inzamelen is geweldig, maar ik wil niet van hen afhankelijk zijn. Dat voelt niet goed.”

“Ik verheug me op de persconferentie van over drie weken”

Over de toekomst is Carels onzeker. “We hebben nu bijna een jaar met corona te maken en het voelt zwaarder en zwaarder want het duurt en het duurt. Maar ondertussen zie ik ook dat de dagen beginnen te lengen. Dat het langer licht wordt. En ik weet dat we hier ooit weer eens uit gaan komen. Ooit zal ik weer eens de deuren kunnen openen en zal mijn kroeg weer vol mensen zitten. En op dat moment zal ik me beseffen waar we de afgelopen maanden voor gestreden hebben. Ik blijf strijdvaardig met een lach op mijn gezicht en ik verheug me op de persconferentie over drie weken. Laat die persconferentie positief zijn, hoewel ik verwacht dat er ook in maart voor de horeca nog weinig mogelijk zal zijn.”