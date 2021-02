“Het lijkt erop dat een echtpaar interesse heeft in het Gasunie-gebouw”

nieuws

Het lijkt erop dat een echtpaar slechtvalken interesse heeft om de nestkast aan het Gasunie-gebouw te betrekken. En dat is niet voor het eerst.

“Eigenlijk gaat het ontzettend goed met onze nestkast”, vertelt Gasunie-woordvoerder Marie-Lou Gregoire. “De afgelopen jaren hadden we iedere keer prijs met broedende slechtvalkjes en dat lijkt dit jaar opnieuw te gebeuren.” Bij de nestkast zijn diverse partijen betrokken. “Als Gasunie stellen wij een nestkast en een webcam beschikbaar zodat mensen het allemaal kunnen volgen. Ik heb vandaag even gebeld met verschillende betrokkenen en zij laten weten dat het echtpaar van vorig jaar opnieuw interesse heeft om zich te installeren.”

Balsgedrag

Gregoire roept mensen op om vooral nu te gaan kijken. “Wat er nu gebeurt is de mooie periode die vooraf gaat aan een eventueel broedsel. Het mannetje probeert indruk te maken, het zogeheten baltsgedrag. Soms kan dat heel heftig lijken omdat er gevochten kan worden. En ook is niet uit te sluiten dat men nog te maken gaat krijgen met kapers op de kust. Er verblijven namelijk meer slechtvalkjes in de regio.”

Vruchtbaar gebied

Mocht de nestkast bevallen dan kan het snel gaan. “De verwachting is dan dat er in maart eitjes gelegd worden. Maximaal kunnen per broedsel vier eieren gelegd worden. De laatste jaren zijn het ook altijd vier geweest, dus je kunt wel stellen dat we met een zeer vruchtbaar gebied te maken hebben. De broedduur is ongeveer dertig dagen, waardoor dus in april de eerste jongen te zien zouden kunnen zijn. Maar of het allemaal gaat gebeuren, we weten het niet. Daarom zou ik de webcam goed in de gaten houden!”

De webcam is hier te bekijken: