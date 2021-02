“Het is overleven, maar als dit nog lang duurt zal er heel veel kapot gaan”

nieuws

Foto: restaurant Bisque

De persconferentie van demissionair premier Rutte (VVD) dinsdagavond heeft geen duidelijkheid gebracht voor restaurants. De enige duidelijkheid die zij hebben gekregen is dat ze voorlopig dicht moeten blijven.

“Het is geen verrassing wat er vanavond gezegd is”, zegt Jan Gaastra van restaurant Bisque aan de Verlengde Hereweg. “Alles wat bekend is gemaakt lag al op straat. En duidelijk is ook dat de vooruitzichten niet goed zijn met het oog op de opmars van de Britse virusvariant. Daarnaast is ook duidelijk dat wij als restaurant tot het laatste rondje behoren dat te maken zal krijgen met versoepelingen. Ondertussen nemen de zorgen wel toe. De kosten lopen door en wij vallen bij iedere steunmaatregel tussen wal en schip.”

Geen steunpakket

Restaurant Bisque werd in juli vorig jaar geopend. Daarvoor runde Jan samen met zijn vrouw Corry het restaurant Koriander in Drachten. “Het restaurant in Drachten hebben we in 2019 verkocht. In januari zijn we in Groningen begonnen. Omdat we toen al snel te maken kregen met de eerste lockdown zijn we het rustig aan gaan doen. In de zomer, een week na het versoepelen van de maatregelen, zijn we voor het eerst open gegaan. Gelukkig hebben we een goede zomer kunnen draaien. Sinds de herfst zijn we weer gesloten. Vanwege onze situatie hebben we geen recht op steunpakketten. Terwijl ik mijn personeel wel door moet betalen. De huurkosten zijn er. Maar ook de overige kosten. En dat frustreert. We hebben 26 jaar het UWV betaald. Nu we zelf hulp nodig hebben staan we voor gesloten deuren.”

“Druppel op een gloeiende plaat”

Daarnaast vindt Gaastra het vervelend dat er geen perspectief wordt geboden. “De horeca is in de persconferentie niet genoemd. Wij weten niet waar we aan toe zijn. En als je nu vraagt wat mijn verwachting is. Ik weet het niet. Het afgelopen jaar hebben we voor onszelf regelmatig verwachtingen geschapen maar iedere keer krijg je een deksel op je neus.” Om toch iets te kunnen doen biedt het restaurant wel afhaalmenu’s aan. “Dat gaat ook heel goed. In december was er veel belangstelling voor. Wel zie je dat de aantallen nu teruglopen. Wel is het uiteindelijk slechts een druppel op de gloeiende plaat.”

Overleven

Over de toekomst. “Het is overleven. Niet meer dan dat. Maar ik denk wel dat als dit nog heel lang gaat duren er heel veel kapot zal gaan. En dat is vreselijk. En in mijn ogen is daar te weinig aandacht voor.”