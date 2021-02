“Het gaat nu zo langzamerhand wel een heel verdrietig verhaal worden”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Waar er versoepelingen zijn voor het onderwijs en de contactberoepen, moeten andere sectoren nog langer dicht blijven. Dit geldt voor bijvoorbeeld de musea. Daar missen ze het gebrek aan perspectief.

“Het gaat zo langzamerhand wel een heel verdrietig verhaal worden”, vertelt directeur Fronique Oosterhof van het Grafisch Museum in de stad. “Uit een brief van de Museumvereniging heb ik begrepen dat er voor de musea op zijn vroegst rond Pasen wat versoepelingen mogelijk zijn. Dat zou betekenen dat we nog ruim een maand gesloten moeten blijven. Heel concreet komt dat er op neer dat we straks al ruim een kwartaal dicht zijn, en dat maakt het toch wel erg.”

“Geen idee waar we aan toe zijn”

Financieel is het voor het Grafisch Museum nog behapbaar maar er spelen wel andere problemen. “Als museum maak je een planning. Wat wil je wanneer doen, en daar maak je afspraken over. Ik heb op dit moment geen idee waar we aan toe zijn. Het enige dat ik weet is dat we voorlopig gesloten moeten blijven. Maar voor hoe lang? En dat is ook wat ik mis. Het gebrek aan perspectief. Directeur Eric van Eerdenburg van Lowlands deed vanavond een uitspraak in een talkshow op NPO1. Hij vertelde dat er altijd wat lacherig wordt gedaan over de situatie in Engeland. Maar als we nu kijken naar Engeland dan is daar wel een plan en weet iedereen precies wanneer welke sector weer ruimte krijgt. Dat mis ik hier.”

Kabinet laat niets horen

Oosterhof had de hoop dat als de scholen weer open zouden gaan dat er ook wat ruimte zou ontstaan voor de musea. “Dat is ook een suggestie geweest die directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging in januari bij demissionair minister Ingrid van Engelshoven heeft neergelegd. Dat zolang musea gesloten zijn ze al wel schoolklassen kunnen gaan ontvangen. Maar op die hele suggestie hebben we nooit iets gehoord.”

“We willen zo graag weer”

Hoe het nu verder moet? “Wat we willen is graag enig perspectief. Maar dat wordt niet geboden. Klaarblijkelijk is er grote ongerustheid. Dat we misschien toch weer te maken gaan krijgen met een slechter scenario. Ik hoop in ieder geval dat er snel weer iets mogelijk zal zijn. Voor nu lijkt dat dus met Pasen te zijn, dat we met beperkingen de deuren weer voorzichtig kunnen openen. En ik hoop echt dat dat gaat lukken, dat we dat gaan halen. We willen namelijk zo graag weer.”