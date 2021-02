nieuws

Zaterdagmiddag is een nieuwe cabaretprijs uitgereikt: de Gouden Kies. Programmeur Henk Kuiper uit Groningen is de winnaar.



Kuiper is de programmeur op cabaretgebied van de Stadsschouwburg en De Oosterpoort. De prijs is genoemd naar de vorig jaar overleden oprichter van het Leids Cabaret Festival, Harry Kies.

De uitreiking gebeurde telefonisch en was te horen in het radioprogramma Spijkers met Koppen.