“Hard werken om wegen in gemeente schoon te houden, beeld is wisselend”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De gemeente Groningen werkt zondag met man en macht om de wegen schoon te houden. Volgens een woordvoerder is dat een hele klus.

“We zijn zaterdagavond rond 21.30 uur begonnen met in eerste instantie een strooiactie”, vertelt woordvoerder Manon Hoiting. “Op dit moment hebben we in de gemeente 30 voertuigen rondrijden. Deze zijn behalve van een strooi-installatie ook voorzien van een sneeuwschuiver. Wat we op dit moment zien is dat de neerslag mee valt, maar dat de harde wind ons parten speelt. Je moet je voorstellen dat als we door een straat rijden en de sneeuw er weg schuiven er vijf minuten later net zoveel sneeuw weer op de weg ligt. Dit wordt puur veroorzaakt door de harde wind.”

Beeld is wisselend

Volgens Hoiting valt daarnaast op dat het rustig is op de wegen. “De mensen houden zich goed aan het weeralarm dat door het KNMI is afgegeven. We zien weinig verkeer op de weg. Daarnaast hebben we ook het beeld dat de wegen op zich goed berijdbaar zijn maar het beeld is wel wisselend. Op de ene plek ligt meer sneeuw dan op de andere locatie. Wel zou ik de oproep willen herhalen om alleen de weg op te gaan als het echt beslist noodzakelijk is.”

“We gaan door tot alles schoon is”

De gemeente gaat door met strooien en sneeuwschuiven tot het moment dat alles schoon is. Dit betekent dat er ook zondagavond en in de nacht naar maandag druk doorgewerkt zal worden.