“Hard werken om de landingsbaan sneeuwvrij te houden, en dat lukt goed”

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Op Groningen Airport Eelde wordt zondag door sneeuwploegen hard gewerkt om de landingsbaan sneeuwvrij te houden. Volgens een woordvoerder lukt dat goed.

“We hebben op dit moment in Eelde te maken met lichte sneeuwval”, vertelt woordvoerder Lizette van Dijken. “Onze ploegen zijn daarom druk bezig om de baan sneeuwvrij te houden en ook om te controleren op gladheid.” Volgens Van Dijken is dat belangrijk. “We hebben vandaag geen commerciële vluchten in de planning staan maar de luchthaven is wel gewoon geopend. Dit betekent dat solo-vluchten, lesvluchten en medische vliegbewegingen mogelijk zijn maar ook opereren we als uitwijkluchthaven. Als een toestel bijvoorbeeld niet op Eindhoven of op Schiphol kan landen dan kunnen ze een beroep doen op onze faciliteiten.”

Hoeveel mensen er precies actief zijn op de luchthaven om de landingsbaan sneeuwvrij te houden kan de woordvoerder niet zeggen. “Het zijn werknemers die normaal bij de luchthavenbrandweer of bij de afhandelingsdiensten actief zijn maar in deze situatie ingeplanned worden in de sneeuwploeg. De situatie in het begin van de middag is dat de baan er erg goed bij ligt. Wel hebben we te maken met een harde wind maar ons geluk is dat de wind uit een gunstige hoek komt.” De sneeuwploeg op Airport Eelde bestaat uit verschillende sneeuwschuivers en strooiwagens.

De sneeuw is nog niet in Eelde geland… maar oei, wat een woei! 💨 We zijn de hele ochtend al druk met het bijhouden van de baanconditie. De landingsbaan is nog steeds in goede staat 💪🏼. Hoe ziet het er buiten bij jou uit? pic.twitter.com/TiamGKV7KV — GroningenAirport.nl (@AirportEelde) February 7, 2021