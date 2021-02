“Handjevol mensen maakt statement op Grote Markt tegen avondklok”

nieuws

Foto: Mirre van de Klok

Een handjevol mensen heeft dinsdagavond op de Grote Markt een statement gemaakt tegen de avondklok. Dat meldt OOG-verslaggeefster Mirre van de Klok.

“Het was in de minuten na 21.00 uur drukker op straat dan wat we de afgelopen dagen hebben gezien”, vertelt Van de Klok. “Nog verschillende fietsers, scooters en wandelaars die hier op de Grote Markt voorbij kwamen. Maar uiteindelijk lijkt toch het merendeel naar de oproep te hebben geluisterd om zich te houden aan de avondklok.”

Statement

Een groep van zo’n zeven personen deed dat niet en kwam naar de Grote Markt om een statement te maken tegen de avondklok. “We zijn hier om ons ongenoegen te uiten”, vertelt één van hen. “Als ik hier niet ga staan, wie dan wel? Niemand durft meer de deur uit te gaan, terwijl je ziet dat het beleid niet deugt. Dat heb je vandaag ook weer gezien. De rechtbank doet een uitspraak maar uiteindelijk is er vanavond wel weer een avondklok. Ik vind dat allemaal heel raar.”

Politie

Volgens Van de Klok stonden er aanvankelijk 7 mensen op de Grote Markt. “De politie heeft hen twee keer gemaand te vertrekken wat een aantal ook deden. Uiteindelijk bleven er drie staan die hun statement maakten.” De Veiligheidsregio Groningen laat weten dat het belangrijk is om je aan de avondklok te houden. “Het coronavirus is nog niet onder controle. Het blijft belangrijk om thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten en je aan alle maatregelen te houden, zoals de avondklok”, aldus de Veiligheidsregio.