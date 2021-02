nieuws

Foto OOGTV. Bas Veldman. Trainer GVAV Rapiditas

Bas Veldman is ook volgend seizoen trainer bij tweedeklasser GVAV Rapiditas. Veldman staat dan voor het derde jaar aan het roer bij GVAV.

De club is vooral te spreken over de doorstroom van de eigen jeugd naar het eerste elftal, waar Veldman een rol in speelt.

Ook assistent trainer Jasper ter Horst en elftalleider Marcel de Vries blijven bij GVAV.