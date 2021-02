Grote verontwaardiging bij drafsport Groningen na presentatie conceptplan Stadspark

nieuws

Foto: Bas Huybers

De Koninklijke Harddraverijen Renvereniging Groningen zegt met verontwaardiging kennis te hebben genomen van het concept van het Groningse gemeentebestuur voor het Stadpark.

Het onbegrip voor het verdwijnen van de drafsport is enorm toegenomen door de plannen, zo schrijft de KHRV. Het terrein moet volgens wethouder Van Der Schaaf zowel een plek worden voor grote als voor kleine evenementen en voor een ‘picknick in het gras’. “De drafsport past bij uitstek in die visie! En de KHRV staat er juist helemaal voor open om het terrein te delen met anderen”, aldus Kees de Bock van de KHRV. “We willen de hekken zo vaak als mogelijk ontsluiten, inclusief de 6 tot 8 middagen dat er met paarden gekoerst wordt.”

De KHRV wil daarom in gesprek met wethouder Inge Jongman om te overleggen over de plannen en een plaats voor de drafsport te verwerven in de visie van het college. “Er wordt tot op heden helaas enkel over, maar zeker niet met de drafsportvereniging besloten”, vervolgt De Bock.

Ondanks de handreiking van de KHRV gaat de drafbaan wel verder met het proces wat ze wil aanspannen tegen de gemeente, om zo af te dwingen dat er dit jaar een volledig koersseizoen verreden mag worden in het Stadpark. Enkel zo kan er in de ogen van de KHRV waardig afscheid genomen worden van het Stadspark.