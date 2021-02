Grote Markt 1 – Anne Kuik(CDA): “Nu kun je haar voor 10 euro pakken…Kom op zeg we zijn er om haar te beschermen!”

In aflevering 10 van Grote Markt 1 is kandidaat Kamerlid Anne Kuik (CDA) te gast. Anne zat van 2010 – 2017 in de Groningse gemeenteraad, waarna ze als Kamerlid naar Den Haag vertrok.

We praten met Anne over haar rechtvaardigheidsgevoel dat haar de politiek in heeft gezogen. Met name als gaat om vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Ook hebben we het met Anne over het opvangen van vluchtelingen, de aardbevingsproblematiek en duiken we een klein beetje haar persoonlijke leven in. Haar relatie met Gronings D66-wethouder Paul de Rook kan uiteraard niet onbesproken blijven.

De aflevering is te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, of de website van OOG. Daarnaast is de aflevering te bekijken op YouTube en wordt de aflevering aanstaande zondag uitgezonden op OOG TV om 12.00 uur en 16.27 uur. Ga naar de pagina over de Tweede Kamerverkiezingen voor de andere Groningse kandidaat Tweede Kamerleden.