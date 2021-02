Groningse zestigplussers en risicogroepen achteraan in de rij voor AstraZeneca-vaccinatie

nieuws

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Aanstaande maandag begint het vaccinatietraject tegen het coronavirus voor 60- tot 64-jarigen. Maar niet in Groningen, want het RIVM begint in Zeeland en Limburg en werkt vervolgens van Zuid- naar Noord-Nederland.

Ook mensen met het Syndroom van Down, morbide obesitas en medewerkers van huisartsenpraktijken worden vanaf maandag opgeroepen voor een prik. Het aantal beschikbare vaccins van AstraZeneca is echter beperkt en daarom zijn mensen die in 1956 en 1957 geboren zijn het eerst aan de beurt, samen met mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas die zijn geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002. Mensen ontvangen de uitnodiging via hun huisarts.

Aanstaande maandag starten de huisartsen in de provincie Zeeland met vaccineren en Limburg volgt later in de week. Hierna wordt zo veel mogelijk van de zuidelijke naar de noordelijke provincies gewerkt. Het RIVM wil de eerder genoemde groepen in februari en maart uit te nodigen, met een mogelijke uitloop naar april.