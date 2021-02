Groningse politiek wil vaarverbod in Groningse wateren

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De fracties van 100% Groningen, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, Stadspartij, Student en Stad, SP en VVD willen dat de gemeente Groningen een vaarverbod instelt voor de Groningse wateren.

Zondagmiddag bleek dat de gemeente dat vaarverbod voor de Diepenring niet wil geven omdat volgens de gemeente de vorst maar van korte duur zou zijn. OOG-weerman Johan Kamphuis bestrijdt dat en verwacht dat de temperaturen richting volgend weekend steeds lager uit zullen vallen. De fracties van de tien partijen gaan daar in mee en willen dat er zo snel mogelijk een vaarverbod komt. Hiermee hoopt men de ijsvorming in Groningen te bevorderen.

“Dit soort winters zijn zeldzaam”

“We roepen het College daarom op om niet langer dan noodzakelijk is, te wachten en ervoor te zorgen dat ijs zich zo snel mogelijk kan vormen. Hoe langer we wachten, hoe kleiner de kans dat er goed schaatsijs ontstaat”, zegt Jim Lo-a-Njoe van D66. Femke Folkerts van GroenLinks: “Door klimaatverandering worden dit soort winters zeldzaam. Het zou eeuwig zonde zijn als we een prachtige ijsvloer mislopen. Als de ijsvloer in het begin eerst nog een keer kapot gevaren wordt, loop je kostbare dagen mis. Daarnaast zorgt zo’n actie voor lelijk en gevaarlijk schaatsijs.”

IJsnota

De partijen zouden daarnaast graag zien dat het college samen met de provincie, waterschappen en andere belanghebbenden een gezamenlijke ‘IJsnota’ gaat opstellen. Deze nota maakt het in de toekomst makkelijker om bij voorspelde vrieskou al vooraf duidelijk te maken welke instantie welke maatregel neemt.

De oproep van de partijen wordt komende woensdag behandeld tijdens het politieke vragenuur van de gemeenteraad.

