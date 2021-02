Groninger Studentenbond niet tevreden met halvering collegegeld

De Groninger Studentenbond is maar half tevreden met de compensatie die studenten volgend jaar krijgen. De overheid heeft gisteren besloten om het collegegeld van collegejaar 2021-2022 te halveren. De overheid heeft dit besluit genomen omdat de lessen veelal online plaatsvinden door de pandemie.

De studenten die de compensatie krijgen zullen volgend jaar ongeveer duizend besparen. De Groninger Studentenbond vind dit te weinig. ‘Het is 50% korting terwijl het een 100% crisis is’ zegt Marinus Jongman, de voorzitter van de Studentenbond.

‘De compensatie is een goede eerste stap, maar hopelijk komt er meer’ zegt Silke Kok. Zij is de voorzitter van de Jongeren Democraten en hoopt dat er ook een compensatie komt voor de studenten die dit jaar afstuderen maar wel hebben geleden onder corona crisis. De studentenbont is het hier mee eens. ‘Iemand die dit jaar afstudeert heeft anderhalf jaar online les gehad maar komt niet in aanmerking voor de compensatie’ zegt Jongman.