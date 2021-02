‘Groningen moet proefgebied worden voor heropening winkels en horeca’

nieuws

Groningen moet als voorbeeldstad dienen bij de ontwikkeling van een routekaart naar de heropening van winkels en de horeca tijdens de weg uit de coronacrisis. Daarvoor pleit de Groningen City Club.

Volgens GCC-voorzitter Eric Bos zijn in Groningen alle omstandigheden gunstig voor het nemen van een proef met de heropening van winkels en horeca. De vereniging heeft een voorstel om van Groningen een proefgebied te maken voor het versoepelen van de lock-down regels aangekaart bij de landelijke organisatie INretail.

Groningen is volgens Bos de beste stad om een dergelijke pilot te starten, omdat iedereen zich behoorlijk goed aan de lock-downregels houdt en er goed overleg is tussen ondernemers en gemeente. Bos: “Groningen is een ideale stad om een proef te doen met een stappenplan voor een terugkeer naar de normale situatie. Je zou bijvoorbeeld winkels eerst ’s morgens enkele uren open kunnen doen, en kijken wat de ervaringen zijn. Dat aantal uren kun je vervolgens uitbreiden.”

Bos vervolgt: “Voor de landelijke overheid zou Groningen een fantastische case kunnen zijn voor hoe je terug gaat naar enigszins normaal, en landelijk kun je dat dan kopiëren naar andere steden.”