“Groningen krijgt te maken met perioden van lichte sneeuwval, zal Siberisch aandoen”

De verwachting is dat Groningen het komende etmaal te maken gaat krijgen met perioden van lichte sneeuwval. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zal de beleving Siberisch zijn.

Kamphuis benadrukt dat ondanks dat het neerslaggebied voor de deur staat het nog altijd erg moeilijk is om een goede voorspelling te maken. “Ik verwacht op dit moment dat we waarschijnlijk bij perioden te maken gaan krijgen met sneeuw of sneeuwjacht maar het is echt kilometerwerk. Als je kijkt naar de laatste uitdraai van het Duitse weermodel dan zie je dat het neerslaggebied stukloopt boven de kop van Drenthe. Het Engelse model alsook het ECMWF-model laten de sneeuw noordelijker oprukken. Persoonlijk denk ik dat wij in Groningen aan de rand zitten en te maken gaan krijgen met, langere, perioden van lichte sneeuwval waarbij er globaal een centimeter of vijf mogelijk is.”

“De beleving zal echter Siberisch zijn vanwege de zeer bijzondere combinatie. De hoeveelheid sneeuw die er gaat vallen zal dat ook niet veranderen. Wel zal een sneeuwdek grote gevolgen hebben voor de nachtelijke temperaturen. De vorst lijkt de komende week alleen maar verder te verscherpen. Een dooiaanval die op vrijdag op het programma staat lijkt stuk te gaan lopen. Ik verwacht dat we voor een lange periode van zeer bijzondere kou staan.”

Vanwege de weersituatie heeft het KNMI code rood gegeven.

