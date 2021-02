Groningen kleurt wit door sneeuw: “Ik had er wel wat meer van verwacht” (foto’s)

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Groningen kleurt zondagochtend wit door lichte sneeuwval. Het gaat vooralsnog om een klein laagje.

Een neerslaggebied bereikte in de nanacht Groningen. Rond 04.30 uur begon het te sneeuwen. Waar het in andere delen van het land vele centimeters opleverde blijft het in Groningen tot nu toe bij een klein laagje. “Het lijkt wel heel mooi”, vertelt fotograaf Mike Weening. “Ik merk wel dat het glad is. Ook wegen en fietspaden zijn wit en op sommige plekken is het best wel glad.”

Op social media laten mensen weten jaloers te zijn op wat er in andere delen van het land is gevallen. Ook laten verschillende mensen weten dat ze er wel iets meer van verwacht hadden. “Er ligt hier bijna geen sneeuw”, twittert Esmee. Laura schrijft: “Kleine anticlimax hier. Waar blijft die sneeuw?” De gevoelstemperatuur ligt zondag aan het einde van de ochtend op -14 graden. Dit wordt veroorzaakt door de harde en koude wind uit oostelijke richting.