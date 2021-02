Groningen gewild vakantiedoel voor Nederlanders in coronatijd

nieuws

Foto Andor Heij

De provincie Groningen was in het afgelopen jaar een gewild vakantiedoel voor Nederlanders. Het aantal gasten uit eigen land nam toe met bijna tien procent. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vrijdagochtend naar buiten bracht.

In totaal liept het aantal overnachtingen het afgelopen jaar terug, zoals dat ook in alle andere provincies het geval was. In Groningen daalde het aantal overnachtingen met tien procent, waarmee het na Friesland de kleinste daling had. Ter vergelijking: in Noord-Holland daalde het aantal overnachtingen met 53 procent.

Het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten daalde wel flink in Groningen, met ruim 54 procent. Maar ook in deze categorie was de daling in het aantal overnachtingen relatief mild. Zo kende Noord-Holland een daling van ruim 65 procent in het aantal buitenlandse gasten ten opzichte van vorig jaar.