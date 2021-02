Groningen geniet volop van winterweer (foto’s)

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Inwoners van Groningen genieten zaterdag massaal van de koude winterdag. Er wordt geschaatst, gewandeld en chocolademelk gedronken.

Na een nacht met strenge vorst, waarbij er in Eelde -12,4 graden werd gemeten, trokken mensen al in de vroege ochtend de ijzers onder. Vooral het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer zijn in trek. In het begin van de middag werd het zo druk, waarbij tevens de kwaliteit van het ijs slechter werd, dat de gemeente de oproep deed om niet meer naar het gebied te komen.

De verwachting is dat het ook zondag nog een stralende winterdag wordt waarbij er in de nacht naar zondag wederom strenge vorst mogelijk is. In de aanstaande werkweek gaan de temperaturen op lopen.

Schaatsplezier op het Hoornsemeer:

OOG-verslaggever Johannes Rienks trok naar De Molen nabij de Nijeveensterkolk en maakte daar onderstaand filmpje:

Op het Hoornsemeer werd in de ochtenduren al volop geschaatst zoals te zien is in onderstaand filmpje: