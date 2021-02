Groningen geniet volop van voorlopig laatste winterdag (foto’s)

nieuws

Foto: Erick Bakker

Met de dooi die op de loer ligt wordt er zondag in en rondom Stad nog volop genoten van de winterse omstandigheden.

Bij het krieken van de dag was het al direct druk op het Paterswoldsemeer en Hoornsemeer. De gemeente Groningen liet halverwege de ochtend weten dat alle parkeerplaatsen in het gebied vol waren. Maar het zijn niet de enige plekken waar geschaatst wordt. Ook op de Diepenring binden mensen de ijzers onder om een rondje te schaatsen.

Niet overal is het ijs even betrouwbaar. In de buurt van bruggen is de kwaliteit van het ijs slecht. In de ochtend moest de brandweer in actie komen om nabij de A-brug een schaatsser van het ijs te halen die door het ijs dreigde te zakken. Doordat de vrouw snel op een dukdalf wist te klimmen kon zij erger voorkomen.

Stuur je foto naar de redactie

Heb jij een mooie foto gemaakt van de winterpret in Groningen en wil je deze terug zien op deze pagina? Stuur je foto naar dit mailadres!