Groningen geniet massaal van zonnige voorjaarszondag (foto’s)

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het verschil kan niet groter. Waar we vorige week nog massaal op de schaats stonden was het deze zondag voorjaarsachtig. Veel mensen trokken er op uit.

“Het doet me denken aan de zomer van 2019”, vertelt fotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. De fotograaf staat halverwege de middag in het Noorderplantsoen. “Er zijn hier heel veel mensen die zich tegoed doen aan de warme zonnestralen. Er wordt gewandeld, gefietst, gejogd en weer anderen zitten in de buurt van de vijvers. Als je niet beter zou weten dan zou je denken dat corona voorbij is. Ik zie dat er lang niet altijd afstand wordt gehouden. De politie is wel aanwezig, maar omdat het hier zo druk is valt hier niet tegen te handhaven.”

Restaurant Zondag

Dat het druk is herkennen ze ook bij restaurant Zondag aan de Kruissingel in hartje Noorderplantsoen. “Het loopt vandaag als een trein”, vertelt een medewerkster. “Het is echt goed druk. Hoeveel klanten we vandaag gehad hebben? Daar kan ik pas iets over zeggen als het sluitingstijd is geweest, maar op dit moment vermoed ik toch wel dat we op zo’n 1.500 bestellingen in ieder geval zitten. En het leuke is dat iedereen ook vrolijk en blij is. Dat doet ons als restaurant echt goed.” De verkoop bij Zondag vindt volledig coronaproof plaats.

Stadspark

Ook in het Stadspark is het druk. “Bij de ingang van het Stadspark staat een ijscokraam”, vertelt Weening. “Daar is het een constant komen en gaan van mensen. Ik denk dat deze ijscoboer goede zaken doet.” Niet overal is het druk. “We zijn ook even langs De Onlanden en landgoed De Braak bij Eelderwolde gereden. Daar was het heel wat rustiger.”