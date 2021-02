Groenewei in Meerstad krijgt school, sportzaal en kinderopvang

nieuws

Groenewei, een buurt in de wijk Meerstad, krijgt een school, een sportzaal en kinderopvang. Dat heeft het college van B&W woensdag voorgesteld aan de gemeenteraad.

Als alles volgens plan verloopt, start komende zomer de bouw van Kindcentrum Groenewei. Het gebouw kan in het najaar van 2022 in gebruik worden genomen. Tot die tijd gaan de kinderen naar het tijdelijke onderkomen aan de Swifter.

In eerste instantie zou er een gymzaal komen in Groenewei, maar vanuit de sportsector bleek er behoefte te zijn aan een sportzaal, met een groter volume. Deze zaal is buiten schooltijd beschikbaar voor binnensport.

Het kindcentrum komt bij de andere voorzieningen in Groenewei, waaronder de buurtsupermarkt. Voor de verschillende voorzieningen is één ontwerp gemaakt, zodat de buitenruimte van het Kindcentrum en de openbare ruimte naadloos op elkaar aansluiten. De totale kosten voor de bouw bedragen ongeveer 15 miljoen euro.