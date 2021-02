“Grijze dagen met regen, komend weekend wordt het met flink wat zon voorjaarsachtig”

nieuws

Na het vertrek van Koning Winter krijgen we de komende dagen te maken met een grijs en regenachtig weerbeeld, maar komend weekend lonkt het voorjaar. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdagochtend is het droog en schijnt de zon zo nu en dan”, vertelt Kamphuis. “In de middag raakt het echter zwaar bewolkt en in de avond volgt er regen. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 of 4, wordt het 9 graden. In de nacht naar woensdag ook regen en ligt de minimumtemperatuur rond de 5 graden.”

“Woensdag is het grijs en valt er soms lichte regen waarbij de maximumtemperatuur op 10 graden ligt. Ook donderdag en vrijdag valt er nog wat regen maar tijdens het komende weekend is het droog en met flink wat zon en temperaturen van ongeveer 14 graden wordt het lenteachtig.”