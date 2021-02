GKV Oost komt op voor gezin dat dreigt te worden uitgezet

nieuws

Leden van de GKV Oost in Groningen komen via een petitie op voor Nune (9 jaar) en Davit (7 jaar). De kinderen en hun ouders dreigen te worden uitgewezen naar Armenië.

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Oost heeft zich het lot van het gezin aangetrokken. De beide kinderen zijn in Nederland geboren, nadat hun ouders in 2011 naar ons land waren gevlucht. Het gezin heeft in 2019 een beroep gedaan op de kinderpardonregeling. Binnen drie maanden zou de IND beslissen. Die beslissing kwam echter pas na zes maanden: ‘Jullie moeten terug’. Ook na het indienen van een bezwaarschrift wordt in december 2020 negatief beslist. Er schijnt echter nog hoop te zijn.

In de petitie wordt gesteld: ‘Laat ze na tien jaar Nederland, ook in Nederland blijven in het belang van de kinderen.’ De twee spreken geen Armeens. De GKV vraagt aan de leden van de kerk en alle andere betrokkenen het bezwaar tegen de uitzetting van dit gezin te steunen, door de petitie te ondertekenen. De petitie is te vinden op deze website.