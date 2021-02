GGD Groningen: “Aantal coronabesmettingen blijft hoog”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen blijft hoog. Dat stelt de GGD in haar wekelijkse update.

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 730 personen positief getest op het coronavirus. Dat is een afname ten op zichte van de week ervoor toen er 826 personen positief getest werden, maar volgens de GGD moet er wel een kanttekening bij geplaatst worden. “De sluiting van de testlocaties afgelopen zondag vanwege de winterse omstandigheden zal van invloed zijn op deze daling. Niettemin blijven de cijfers hoog.”

‘Zeer ernstig’

Volgens de GGD blijft het besmettingsniveau op ‘zeer ernstig’ liggen. “In de provincie hebben we afgelopen week te maken met een besmettingsgraad van circa 124 gevallen per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames ligt op 80 per 1.000.000 inwoners op weekbasis.” Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is in de provincie Groningen nu bij 21.763 personen het virus vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsgroepen waar besmettingen worden vastgesteld is nagenoeg vergelijkbaar met de verdeling van vorige week. Vijf procent van de positieve testen werd afgenomen in de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om zes procent. In de categorie 20 tot 29 jaar om 15%, 30 tot 65 jaar om 52% en in de categorie ouder dan 65 jaar werd 22% van de positieve testen afgenomen.

Besmettingsbron

De GGD heeft afgelopen week bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek uit kunnen voeren. Bij 65% van de nieuwe besmettingen lukte het ook om een vermoedelijke bron aan te wijzen. Daaruit blijkt dat 52% besmet raakte in thuissituaties, 21% op werksituaties, 19% tijdens vrijetijdsbestedingen, 19% in een zorginstelling en 1% op school of kinderopvang. “De afgelopen week zijn er geen nieuwe omvangrijke clusters in zorginstellingen bijgekomen. Per nieuwe besmetting kan soms meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen. De genoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”

Ontwikkeling coronabesmettingen

Zoals gesteld ligt het aantal besmettingen in de provincie de afgelopen week opnieuw hoog. “Dit sluit aan bij de landelijke trend. Voor de provincie als geheel zitten we deze week op ongeveer 124 meldingen per 100.000 inwoners. De meeste besmettingen afgelopen week werden gevonden in de gemeente Westerwolde met 237 op 100.000 inwoners. In Pekela gaat het om 189, Midden-Groningen 156, Oldambt 149 en Westerkwartier 137. In de afgelopen week kwamen er 14 inwoners te overlijden nadat zij eerder positief getest waren op het coronavirus. Het totaal aantal overlijdens in de provincie komt daarmee op 166.

Aantal afgenomen testen

In de verschillende testlocaties in de provincie werden afgelopen week 7.144 mensen getest. Van hen kregen 578 mensen een positief testresultaat. Vanwege de winterse omstandigheden waren op zondag alle testlocaties gesloten. Door deze sluiting is het aantal afgenomen tests lager in vergelijking met de week er voor. Het vindpercentage is echter iets gestegen. Van alle afgenomen monsters testte 8,1 procent positief ten op zichte van 7,6 procent vorige week.